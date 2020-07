Ståle Solbakken og co. kan i bedste fald blive nummer to i Superligaen i denne sæson, men københavnerne kan potentielt stadig vinde Europa League og på den facon havne i Champions League.

FCK kan møde Manchester United i Europa League

FC København skal møde enten Manchester United eller østrigske LASK Linz i kvartfinalen i Europa League, der afgøres ved et Final 8-stævne i Tyskland.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i Nyon.

For at den kamp bliver til noget, er det dog en forudsætning, at FC København sender tyrkiske Istanbul Basaksehir ud af turneringen først.

De to hold nåede at spille mod hinanden i Tyrkiet inden coronapausen, og her tabte FCK med 0-1. Der spilles returkamp i Parken i begyndelsen af august.

Lykkedes det, venter med al sandsynlighed et opgør mod Manchester United anført af Ståle Solbakkens landsmand, Ole Gunnar Solskjær.

United vandt således med hele 5-0 på udebane i det første opgør over LASK Linz. Den østrigske klub får dansk forstærkning ved månedens udgang, når Mads Emil Madsen kommer til fra Silkeborg.

Vejen til en titel i Europa League er kortere end normalt, da kampene ved Final 8-stævnet kun afgøres over et opgør, hvor der normalt er både ude- og hjemmekampe. Vinderen af Europa League får en plads i næste sæsons Champions League.

Ligesom i FCK's tilfælde er der heller ikke andre hold, der på forhånd er kvalificeret til Final 8-stævnet.

Returkampene mellem Shakhtar - Wolfsburg (2-1 i første kamp), Leverkusen - Rangers FC (3-1), Wolverhampton - Olympiakos (1-1), Manchester United - LASK Linz (5-0) og Basel - Eintracht Frankfurt (3-0) er heller ikke spillet.

I opgørene Roma - Sevilla og Getafe - Inter blev det første opgør ikke spillet. De ottendedelsfinaler afgøres i stedet over en kamp.

Ottendedelsfinalerne spilles 5. og 6. august.

Lodtrækningen til kvartfinalerne i Europa League ser således ud:

* Shakhtar / Wolfsburg - Basel / Frankfurt.

* Manchester United / LASK Linz - FC København / Istanbul Basaksehir.

* Getafe / Inter - Leverkusen / Rangers.

* Wolverhampton / Olympiakos - Roma / Sevilla.

Lodtrækningen til semifinalerne i Europa League ser således ud:

* Manchester United / LASK Linz / FC København / Istanbul Basaksehir - Wolverhampton / Olympiakos / Roma / Sevilla.

* Shakhtar / Wolfsburg / Basel / Frankfurt - Getafe / Inter / Leverkusen / Rangers.

Kvartfinalerne spilles 10. og 11. august i Köln, Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen. Semifinalerne spilles 16. og 17. august, mens der er Europa League-finale i Köln 21. august.