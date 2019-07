FCK kan få serbisk eller finsk modstand i CL-kvalifikation

FC København får serbisk eller finsk modstand, hvis de forsvarende danske mestre slår The New Saints fra Wales ud i Champions League-kvalifikationens anden runde.

Dermed undgår FCK, der var seedet i lodtrækningen, det højest rangerede hold, af dem der var useedet, græske Paok. Dem skal Kasper Dolberg, Lasse Schöne og resten af Ajax-mandskabet derimod møde.

Hvis FCK ryger ud til The New Saints, venter enten islandske Valur Reykjavik eller bulgarske Ludogorets i tredje kvalifikationsrunde til Europa League-gruppespillet.

Røde Stjerne kvalificerede sig sidste sæson til Champions League-gruppespillet. Her endte holdet i en svær gruppe med Paris Saint-Germain, de senere vindere fra Liverpool og Napoli. Det endte da også med en fjerdeplads for serberne.

FCK kan se frem til at spille i lidt af en heksekedel, hvis både det danske hold og Røde Stjerne vinder deres respektive opgør i anden kvalifikationsrunde. Serberne er således kendt for at have en meget passioneret gruppe af fans, der ofte forstår at skabe voldsom stemning på tilskuerpladserne.

Man skal tilbage til 2014-15-sæsonen for at finde HJK Helsinkis sidste deltagelse i et europæisk gruppespil. Her var finnerne i Europa League-gruppespillet, hvor FCK, Club Brugge og Torino var modstanderne.

De to kampe mellem HJK og FCK endte med en sejr til hver.

FC København spiller den første af to kampe mod The New Saints tirsdag klokken 20 på udebane. Der er returkamp i Parken onsdag 31. juli.

Går FCK videre, skal københavnerne vinde over enten Røde Stjerne eller HJK Helsinki samt klare sig igennem yderligere en kvalifikationsrunde, før billetten til Champions League-gruppespillet er i hus.

FCK's første eventuelle kamp mod enten Røde Stjerne eller HJK Helsinki bliver spillet 6. eller 7. august med returkamp 13. august.