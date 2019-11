FCK kan avancere i Europa torsdag: To kampe skal flaske sig

Det kræver, at de to kampe i gruppe B flasker sig torsdag aften. FCK skal selv gøre sin del af arbejdet ved at slå FC Lugano i Schweiz, mens Dynamo Kiev samtidig skal besejre Malmö FF i Sverige.

I så fald er FCK og Dynamo Kiev sikre på at snuppe de to øverste pladser i gruppen, og så bliver FCK's afsluttende gruppekamp på hjemmebane mod Malmö FF ligegyldig i forhold til, hvem der går videre.

Ud over de to langtidsskadede Nicolai Boilesen og Jonas Wind samt Jens Stage og Nicklas Bendtner, der aktuelt også er ukampdygtige, var 21 spillere med i flyet til Schweiz, hvor der torsdag er kickoff klokken 21.

Der kan da også blive brug for truppens bredde, da der allerede søndag klokken 11.45 venter et derby i Superligaen hjemme mod Brøndby.

Anfører Carlos Zeca ser frem til nogle intense dage.

- Vi skal have fokus på begge kampe og gribe dem smart an i vores tilgang til dem, for vi går efter at gå videre i Europa League, og vi ved alle, hvor vigtigt et derby er for klubben, fansene og os spillere, siger Zeca til FCK's hjemmeside.

Søndag er det også vitalt at få tre point for ikke at miste yderligere terræn til FC Midtjylland, der på førstepladsen i Superligaen har syv point ned til FCK på andenpladsen.

- Det er ikke svært at finde den rette motivation til de her kampe. De er begge store, og vi skal gå efter at vinde dem begge, men vi ved også, at de kommer meget tæt på hinanden, og derfor er det vigtigt, at vi gør alt rigtigt.

- Både i kampene og i perioden mellem dem for at være helt klar til opgaverne, siger Zeca.

Torsdagens udekamp mod FC Lugano spilles 250 kilometer væk fra Lugano i St. Gallen, da Luganos eget stadion ikke er godkendt til europæiske kampe.

Mellem 1000 og 2000 tilskuere har været på plads til klubbens første hjemmekampe i gruppen, så det bliver næppe en heksekedel, som FCK besøger.

Inden kampen fører FCK gruppen an med seks point foran Dynamo Kiev med samme pointtal. Malmö FF og Lugano har henholdsvis fem og to point efter fire runder.