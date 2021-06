FCK-kamp i Conference League rykkes til neutral bane

FC København skal ikke til Hviderusland for at møde FC Torpedo Zhodino i kvalifikationen til Conference League.

FCK's udebanekamp mod det hviderussiske mandskab vil blive spillet på neutral bane grundet EU-sanktioner mod Hviderusland, har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Sanktionerne betyder blandt andet, at man ikke kan flyve til Hviderusland fra et EU-land. Derfor vil kampen blive spillet i et endnu ukendt land, som begge hold kan rejse til, skriver den danske fodboldklub.

FCK's hjemmekamp i dobbeltopgøret vil fortsat blive spillet i Parken.

Hovedstadsklubben træder ind i anden runde af kvalifikationen til Conference League, der spilles for første gang i den kommende sæson.

Kampene vil blive spillet 22. og 29. juli.

AGF er også med og skal i anden runde af kvalifikationen enten møde Bala Town fra Wales eller Larne fra Nordirland.

FCK og AGF trådte ind i turneringen efter at have opnået henholdsvis tredje- og fjerdeplads i Superligaens seneste sæson. AGF skulle dog først slå AaB i en playoffkamp om en plads i Conference League-kvalifikationen, før den var sikret.

Conference League bliver Europas tredjestørste internationale klubturnering efter Champions League og Europa League.

EU lukkede i starten af juni for fly til Hviderusland. Det skete, knap to uger efter at Hviderusland tvang et Ryanair-fly til jorden, mens det var på vej fra Grækenland til Litauen, der begge er EU-lande.

Om bord på flyet var den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der har været efterlyst af regeringen. Han blev anholdt efter tvangslandingen i Hvideruslands hovedstad, Minsk.