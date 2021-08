FCK-juvel foretrækker Ajax-skifte: Et stort skridt

I sidste uge oplyste FC København, at der pågik forhandlinger med Club Brugge, men søndag meddelte klubben i stedet, at Daramy ikke ønsker at skifte til belgierne, og at der nu forhandles med hollandske Ajax.

Daramy har overvejet Brugge grundigt, men foretrækker altså Ajax.

- Jeg har jo tænkt over det, men så fik jeg selvfølgelig at vide, at der kom en ny klub i Ajax, som også er en stor klub og er kendt for at skabe store talenter. Det er også en fed klub, og nu har de budt over og forhandler med FCK, så vi må se, hvad der sker.

- Det vil være et stort skridt. Ajax er en stor klub med en masse gode spillere, og de har hele tiden nye talenter, de henter op. Det er selvfølgelig en god klub, siger Daramy.

Mohamed Daramy fortæller desuden, at han har været i dialog med sin tidligere holdkammerat Viktor Fischer, der har fortid i Ajax og varmt anbefaler klubben.

En anden tidligere Ajax-spiller er den nuværende FCK-forsvarer Nicolai Boilesen, og han ser det som et rigtig godt skifte, hvis det skulle ende sådan.

- Ajax er vant til at have med unge spillere på et højt niveau at gøre, og jeg er sikker på, at hvis "Mo" tager derhen, så er han i fantastisk gode hænder både personligt og som spiller. Jeg tror også, han vil passe rigtig godt ind.

- Hvis det skulle ske, vil det være et kæmpe tab for os, men for "Mo" personligt vil det være en rigtig fantastisk ting for ham og hans fremtidige karriere, siger Boilesen.

Ifølge den hollandske avis De Telegraaf er FCK og Ajax enige om en pris på 13 millioner euro - små 97 millioner kroner.

De seneste uger er fokus på Mohamed Daramy blevet intensiveret markant, men U21-landsholdsspilleren har fortsat sit fantastiske spil, hvilket imponerer FCK-træner Jess Thorup dybt.

- Jeg må tage hatten af, når en knægt på den alder kan holde snuden i sporet med al virak, skriverier og formentlig også økonomi. Han har aldrig præsteret bedre end under det pres, og det skal man ikke glemme. Det er en kæmpe styrke at have.

- Det er ikke alle, der kan, for man kan blive shaky, men han går bare ind og spiller sit spil og løfter det fra gang til gang. Det er sgu imponerende, mener Thorup.

Daramy selv forsøger ikke at tænke for langt frem, selv om det kan være svært til tider.

- Jeg holder jo bare mit hoved her. Så længe jeg er her, spiller jeg for klubben, og så må min rådgiver og familie tage sig af det andet, og så er jeg der, når der er noget mere konkret. Så længe jeg er her i klubben, gør jeg mit bedste, og jeg vil gerne gøre et godt aftryk, hvis jeg skulle skifte.

- Selvfølgelig kan det være svært at holde fokus. Det er ikke, fordi jeg ikke tænker over det eller noget, men så længe jeg er på banen og til træning, fokuserer jeg på det, jeg får besked på, fastslår Daramy.

Mohamed Daramy imponerede igen, da han søndag spillede sin førsteholdskamp nummer 92 for FCK, der vandt 2-0 over Sønderjyske.