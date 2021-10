FCK jagter førsteplads og gulerod: Der er kæmpe forskel

Normalt er en plads blandt de to bedste hold det ultimative mål i et europæisk gruppespil.

Som toer i en gruppe skal et hold nemlig først igennem to knockoutkampe for at ende i ottendedelsfinalerne.

- Der er kæmpe forskel. Der er forskel på, om du skal ud og spille to ekstra kampe, eller om du er direkte videre, siger FCK-spilleren Nicolai Boilesen på pressemødet efter 3-1-sejren over Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

- Så vidt jeg husker, er det treeren fra Europa League-grupperne, man møder, og der er mange dygtige hold i Europa League. Det vil være et dygtigt hold, uanset hvem vi skal møde, når vi forhåbentlig går videre.

- Selvfølgelig går vi benhårdt efter førstepladsen. I første omgang handler det om at gå videre fra gruppen, og jeg synes, vi har fået et godt afsæt, siger han.

Trods en forskrækkelse i første halvleg lykkedes det FCK at tage tre point og leve op til favoritværdigheden hjemme mod Lincoln Red Imps torsdag aften.

Efter premieresejren over Slovan Bratislava har FCK seks point for to kampe. Der er to point ned til græske Paok, mens Bratislava og Lincoln er henholdsvis fem og seks point efter.

- Vi er slet ikke i mål endnu, men det ser godt ud. Vi prøver at vinde alt, hvad vi går ind til, og førstepladsen er vores fokus.

- Så det var dejligt, at der var nogle, der spillede uafgjort i dag. Det har gjort chancerne en del større, siger Boilesen med henvisning til 1-1-kampen mellem Paok og Slovan Bratislava.

FC Københavns næste opgave i Conference League er hjemmekampen mod Paok om tre uger.