FCK inviterer politikere til kamp i coronasikret Parken

FC København har inviteret de danske politikere på stadion på søndag, for at illustrere hvordan klubben afvikler superligakampe på en coronasikker måde.

Det oplyser FCK torsdag morgen i en pressemeddelelse.

- I øjeblikket er vi begrænset til, at vi kun må lukke 500 personer ind på stadion til superligakampe, fordi det vurderes, at der er en større risiko for smittespredning forbundet ved at lukke flere ind.

- Denne vurdering er vi dog ikke enige i, da vi har investeret i en lang række smitteforebyggende tiltag, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen.

FCK's invitation er et led i en kampagne, som Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen torsdag har søsat.

Målet er at få genindført den såkaldte superligaordning, som i sommer gjorde det muligt at samle tusindvis af tilskuere til fodbold på stadion.

Ordningen indebærer en lang række smitteforebyggende tiltag. Herunder en inddeling af stadion i sektioner bestående af højst 500 personer, forskellige ankomsttidspunkter for fans og en meters afstand mellem siddepladserne.

- Dette vil vi gerne give selvsyn for med invitationen, siger Lars Bo Jeppesen.

Superligaordningen blev sat på pause i september, da flere personer i Danmark begyndte at blive smittet med coronavirus.

Restriktionerne indebærer i dag, at der - såfremt de primært sidder ned - højst må være 500 personer samlet til kultur- og idrætsarrangementer.

Det generelle forsamlingsforbud i samfundet lyder på 50 personer.

FCK's kamp på søndag er mod AaB og spilles klokken 18.