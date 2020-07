FCK holder fast i andenplads og tager sølvmedaljer

Det står klart, efter at holdet søndag slog FC Nordsjælland med 2-1 hjemme i Telia Parken i sæsonens sidste spillerunde på mål af Jonas Wind og Dame N'Doye.

Dermed ender københavnerne altså på andenpladsen, mens AGF må tage til takke med tredjepladsen og bronzemedaljer - aarhusianernes første af slagsen siden 1997.

FC Nordsjælland ender på sjettepladsen med 47 point.

FCK gik ind til sæsonens sidste ligakamp med et enkelt point ned til sølvrivalerne fra AGF. En sejr ville derfor gøre, at hovedstadsklubben ikke skulle bekymre sig om udfaldet af AGF's kamp mod Brøndby.

Derfor kom Ståle Solbakkens tropper også hurtigt frem på banen i første halvleg. Allerede efter lidt over ti minutter brød jublen ud i Parken.

Et hjørnespark fra hjemmeholdets venstre back, Pierre Bengtsson, landede i hovedet på stærke Jonas Wind, som flot headede københavnerne i front.

Efter scoringen kom FCN bedre med i kampen og fremtvang et straffespark efter 34 minutter, da gæsternes Ibrahim Sadiq blev nedlagt i feltet.

Midtbanespiller Mikkel Rygaard udlignede sikkert til 1-1 fra pletten.

I anden halvleg var FCN dominerende og havde flere gange gode muligheder for at bringe sig i front.

FCK havde derimod svært ved at skabe chancer, når holdet endelig kom op på udeholdets banehalvdel.

Men som kampen nærmede sig sin afslutning, begyndte FCK at tage over igen. Efter 86 minutter startede Dame N'Doye så sølvfesten op et par minutter før tid.

Angriberen modtog bolden i feltet, tog et træk, bankede bolden i mål og hentede sølvmedaljerne til hovedstaden.