FCK henter pligtsejr i Parken trods forskrækkelse

En scoring på straffespark af Jonas Wind i slutningen af første halvleg og en målmandsfejl sørgede for, at københavnerne vandt 3-1 uden at ramme sit topniveau i Conference League-opgøret.

Sejren betyder, at FCK har maksimumpoint efter to kampe og dermed fører gruppe F i Europas tredjestørste turnering.

Samtidig med FCK-sejren spillede Paok og Slovan Bratislava 1-1 i samme gruppe.

Parken har plads til lidt over 38.000 mennesker - godt 4000 flere, end der bor i Gibraltar.

Bookmakerne havde FCK som tårnhøj favorit i hjemmekampen mod holdet, der er med i et europæisk gruppespil for første gang, og forskellen var da også tydelig i kampens begyndelse.

Københavnerne kom foran efter bare 3 minutter og 35 sekunder. Pep Biel drev bolden frem, før William Bøving med et indlæg til bageste stolpe fandt Kevin Diks.

Den angrebslystne højre back satte panden på bolden og fik tilsyneladende lidt hjælp af en gibraltarisk fod, før bolden endte i netmaskerne.

Det duftede af en potentiel storsejr i Parken, da Wind få minutter senere stod helt fri i feltet. Landsholdsangriberens forsøg blev dog blokeret af en heroisk tackling.

Lincoln red den værste storm af og kom langsomt bedre med i kampen.

Efter 17 minutter spillede gæsterne sig første gang frem til en chance, men en halvsløj afslutning truede ikke Kamil Grabaras mål.

Til gengæld havde polakken besvær med at håndtere en tilbagelægning efter lidt over en halv time.

På kluntet vis sparkede han bolden ud til hjørne, og det blev straffet. På hjørnesparket fik FCK-forsvaret pandet bolden væk, men Lincoln-spanieren Marco Rosa stod klar til at hamre nedfaldsbolden i nettet.

FCK-spillet fungerede slet ikke, og spillerne forsøgte at råbe hinanden i gang.

Et par store muligheder blev brændt af Biel og Bøving, før Diks igen fik en hovedrolle. Hollænderen blev væltet i feltet, og kampens kvindelige dommer, ukrainske Kateryna Monzul, pegede på straffesparkspletten.

Herfra sørgede Wind for en pauseføring på 2-1 med et fladt spark helt ude i siden.

Gæsterne gav ikke op og stod for anden halvlegs første afslutning, da føromtalte Rosa sparkede over mål på et langskud.

Men gejsten blev punkteret en smule i det 52. minut. Lincoln-målmand Lolo Soler gled, da en tilbagelægning nærmede sig, og i stedet kunne Jens Stage lægge bolden i et tomt mål til 3-1.

Med et forspring på to mål kunne FCK puste en anelse ud. Men ikke for meget, for Lincoln lurede på hver en omstilling og dødbold, som var inden for rækkevidde.

Det lykkedes gibraltarerne at få bolden i nettet igen, men målet blev annulleret for offside.

FCK var dog en tak eller to bedre i spillet med bolden og var tæt på endnu en scoring, da Biel sparkede på stolpen.

Også indskiftede Peter Ankersen blev afvist af stolpen, og det blev ved 3-1 foran de 13.418 tilskuere.

FCK møder græske Paok i Parken om tre uger i næste gruppekamp.