FCK henter georgisk midtstopper i ukrainsk storklub

FC København har været på indkøb i Shakhtar Donetsk og hentet forsvarsspilleren David Khocholava.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse.

28-årige Khocholava tilbragte det meste af den forgangne sæson på bænken i den ukrainske storklub, hvor han har været de seneste fire år.

Det blev til 12 kampe på tværs af alle turneringer i den seneste sæson - fire af dem var i Champions League-gruppespillet.

I alt står midtstopperen noteret for 83 kampe og 3 mål for Shakhtar Donetsk, og han har længe været et tema for FCK, afslører sportsdirektør Peter Christiansen.

- Der har været opbygget en relation over lang tid, og nu er timingen den rigtige for alle parter. Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at hente David til FCK, siger han til klubbens hjemmeside.

Khocholava har desuden spillet 28 kampe for Georgiens landshold.

- Vi får tilført international erfaring og kvalitet i David, der kommer med en stor power i sit duelspil, et stærkt hovedspil, men også rigtig god kvalitet i sit pasningsspil. Vi ser meget frem til at få ham i FCK-trøjen og ud på banen med sine nye holdkammerater, siger Peter Christiansen.

Khocholava er den anden georgier, der kommer på kontrakt i FCK. Fra 2001 til 2002 var angriberen Mikhail Ashvetia en del af truppen uden den store succes.

- Jeg har kendt til deres interesse gennem længere tid, og selv om der også var interesse fra andre klubber, har jeg hele tiden set FCK som en oplagt mulighed for mig, hvis alle parter kunne blive enige, siger den centrale forsvarsspiller.

Nyerhvervelsen har fået en kontrakt på fire år.

FCK har været aktive på transfermarkedet den seneste uge.

Klubben, der blev nummer tre i Superligaen i den forgangne sæson, har forstærket sig med de tidligere AGF-spillere Kevin Diks og Kamil Grabara, mens målmanden Johan Guadagno er kommet til fra Manchester Uniteds ungdomsafdeling.