FCK henter Peter Ankersen hjem fra Genoa

FC København henter Peter Ankersen hjem fra italienske Genoa.

Forsvarsspilleren har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024, oplyser FCK på sin hjemmeside.

30-årige Ankersen skiftede til Genoa efter sæsonen 2018/2019 og fik spilletid i 19 kampe på tværs af alle turneringer for den italienske klub.

I FCK skal han tage kampen op med Guillermo Varela og Karlo Bartolec, som har været manager Ståle Solbakkens foretrukne spillere på pladsen som højre back, siden Ankersen forlod klubben.

Solbakken havde ikke forventet at se den tidligere FCK-spiller tilbage i klubben allerede nu.

- Vi har meget dygtige backer i Varela og Bartolec, men Peter har nogle andre egenskaber, og vi har brug for den dynamik, han har på banen, og de lederegenskaber, han har i det daglige, siger Solbakken til FCK's hjemmeside.

- Vi havde egentlig ikke planer om at skifte på den position nu, men der opstod lidt uventet en mulighed for at tilknytte en fantastisk dygtig spiller, der meget gerne ville spille for FCK igen, og den chance valgte vi at gribe.

- Vi er meget glade for at have Peter tilbage i truppen, og så forventer vi, at der bliver en tilpasning på den position inden så længe, siger Ståle Solbakken.

Nordmanden forventer, at Ankersen indtager en lederrolle på banen.

- Han udviklede sig under sit seneste ophold her til en leder på holdet og en spiller, der altid leverede på højt niveau både i kampe og på træningsbanen. Han kender vores måde at spille på, og han stiller høje krav til sig selv og sine omgivelser, siger Solbakken.

Peter Ankersen var i Esbjerg som ungdomsspiller og tog derfra videre til Vejle. I 2012 drog han til Norge, hvor Rosenborg stod klar med en kontrakt, men allerede samme år vendte han hjem til Esbjerg.

Efter to gode sæsoner for det vestjyske hold gik turen til Salzburg, men her var han kun et år, før han tog til FCK - først på en lejeaftale og derefter på en permanent kontrakt.

Peter Ankersen spillede 175 kampe for FCK fra 2015 til 2019. Desuden er det blevet til 27 A-landskampe.

FC København har fået en dårlig start på sæsonen i Superligaen, hvor holdet stadig ikke har fået point efter to kampe. Til gengæld er det blevet til to sejre i kvalifikationen til Europa League.

Søndag gæster Ståle Solbakkens mandskab Vejle.