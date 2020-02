FCK-helte frygtede Celtic-pres efter udligning

Edouard Odsonnes udligning på straffespark i slutfasen blev til stor overraskelse for de to FCK-profiler besvaret med to scoringer til københavnerne, som derfor vandt 3-1 og gik videre til ottendedelsfinalen i Europa League med 4-2 sammenlagt.

- Jeg må være ærlig at sige, at jeg troede, at kampen lå til Celtic efter udligningen.

- Jeg troede, at de ville pumpe alt frem mod os og blive skubbet frem af publikum, men i stedet havde vi et godt kontraangreb, hvor Pep Biel puttede bolden ind.

- Så skulle de score to, og der vidste jeg inderst inde, at vi ikke ville lukke to mål mere ind - eller et for den sags skyld, siger Victor Nelsson.

Det var Nelsson og målmand Johnsson der i store dele af kampen reddede kastanjerne ud af ilden, når bolden nærmede sig det københavnske mål.

Målmand Johnsson frygtede også, at Celtic ville få selvtillid og presse FCK i slutminutterne efter en udligning, der længe havde ligget i luften.

- Det er deres hjemmebane, og det var fuldt stadion, så jeg forventede også, at de ville tage kontrollen, efter de udlignende.

- Men så gik de lidt for offensivt frem for at score et mål mere, og det gav os lidt plads. Og så scorede vi på de chancer vi fik i stedet, siger Johnsson.

Det var spanske Pep Biel og senegalesiske Dame N'Doye der scorede målene til 2-1 og 3-1. De blev sat ind i det 85. og 88. minut.

Var den ordinære kamp endt 1-1, som havde været et logisk udfald efter Celtics sene udligning, ville kampen være gået i forlænget spilletid. En længere kamp havde næppe ført køn fodbold med sig, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

- Var vi gået i forlænget spilletid, tror jeg, at det var blevet en meget mærkelig fodboldkamp, for det var to hold med "rumble in the jungle"-taktik. Begge hold var lidt shaky, siger nordmanden.