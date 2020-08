FCK-helt efter europæisk triumf: Det er sindssygt

Efter at have tabt 0-1 i det første opgør tilbage i marts før coronapausen var FCK de tyrkiske mestre fra Istanbul Basaksehir overlegne onsdag aften i Parken og sejrede med 3-0.

Jonas Wind var afgørende for sejren, da han stod for danskerne to første scoringer. Efter kampen havde hav svært ved at begribe, hvad holdet netop havde præsteret.

- Jeg er lidt tom for ord. Det er en fornøjelse at være en del af og at være med til at skrive historie for FCK, siger han til 6'eren.

- Det er sindssygt. Jeg er sgu lidt rørt over at være del af et hold, der leverer sådan en klasse magtdemonstration og slår de tyrkiske mestre 3-0 og vel kunne have vundet større.

Wind var allerede på pletten mindre end fire minutter efter kickoff, da han pandede et indlæg i nettet tæt på mål.

I anden halvleg udnyttede han et straffespark, inden Rasmus Falk slog det sidste søm i den tyrkiske kiste.

Og Jonas Wind havde svært ved at skjule ekstasen efter sejren.

- Jeg er lidt med kuldegysninger lige nu. Jeg er stolt af hele holdet og også stolt af mig selv, må jeg sige. Det er vanvittigt og mega stort, lyder det fra målscoreren.

Nu venter efter al sandsynlighed en kvartfinale over en enkelt kamp mod selveste Manchester United på neutral grund i Köln. Det er en kamp, Jonas Wind i den grad ser frem til.

- Jeg kan huske, jeg var inde og se dem, da FCK mødte dem i 2006. Det bliver stort at skulle møde dem, siger Wind.