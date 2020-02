FCK har ingen fokus på VAR før debut i Danmark

Det vil nemlig være første gang, at videodommersystemet VAR bruges i en betydende kamp på dansk jord. Et år efter udbredelsen af VAR i Champions League er det således også kommet til Europas næstbedste klubturnering.

Fra næste sæson bliver VAR indført i både Superligaen og allerede fra gruppespillet i Europa League. Dermed får Ståle Solbakken og co. torsdag aften en smagsprøve på, hvad der venter i fremtiden.

Selv om fodboldreglerne er de samme, kan VAR på bagkant fange situationer, som hoveddommeren ikke kan se. Derfor kan det blive endnu mere skæbnesvangert at holde godt fast i sin modstander på et hjørnespark eksempelvis.

Ståle Solbakken har ikke brugt tid på VAR i sine forberedelser til den første dyst mod Celtic, og han påpeger, at skotterne heller ikke har erfaringer med teknologien.

FCK-manageren er tilhænger af flere korrekte kendelser, men han mener også, at VAR til tider bruges på en anden måde end hensigten, når det handler om millimeterdemokrati frem for bare at eliminere de mest åbenlyse dommerfejl.

- Jeg kan lide idéen med VAR, men jeg kan ikke lide, som det virker. Det tager for meget magt fra dommeren.

- Det bruges ikke kun til at ændre "tydelige" fejl, for VAR dømmer mange ting, der ikke er åbenlyse, siger Solbakken.

FCK-målmand Karl-Johan Johnsson har prøvet kræfter med VAR, da han i sidste sæson tørnede ud for Guingamp, der dengang spillede i den franske Ligue 1.

Svenskeren har selv været involveret i VAR-kendelser, og overordnet mener han, at dommerhjælpen gør spillet mere retfærdigt. Men VAR kan også bryde kamprytmen eller lægge en dæmper på jubelscenerne, påpeger han.

- Som spiller vil man bare ikke have, at det tager for lang tid, for så står man og bliver kold på banen. Det er der ingen spillere, som kan lide, men sådan er det nogle gange.

- Og så bliver alle mål kigget igennem, og hvad der er sket op til målet. Så har man jo VAR lidt i baghovedet og skal passe på med at juble for meget, siger Karl-Johan Johnsson.

Midtbanedynamoen Jens Stage skænker ikke VAR mange tanker før kampen mod Celtic, og han advarer mod at lade det tage for meget fokus.

- Indtil nu har vi ikke fokuseret på det, og jeg håber slet ikke, at vi får brug for det. Man skal passe på med at lægge for meget fokus på VAR, for det er jo stadig en fodboldkamp, der skal spilles, siger aarhusianeren.

Celtic er heller ikke vant til VAR. Anfører Scott Brown forventer, at det først vil fungere ordentligt om nogle år.

- Teknologi er godt for spillet, selv om det kan tage lidt tid at få det til at fungere optimalt. Om et par år skal det nok fungere bedre, og som spillere må vi tage det, som det kommer, siger Brown.

Torsdagens kamp begynder klokken 18.55. Der er returkamp i Glasgow i næste uge.