FCK har det nemmere på udebane i Europa end i Superligaen

Her er FCK tvunget til at score og mindst spille uafgjort for at gå videre efter 1-1 i den første kamp i København.

Statistikken viser, at det er københavnerne i stand til. I denne sæson er det blevet til sejre ude over FC Lugano og The New Saints, mens det er blevet til uafgjort ude mod stærke modstandere som Røde Stjerne, Malmö FF og Dynamo Kiev.

Kun udekampen mod Riga FC er blevet tabt, men den havde FCK råd til at tabe med et enkelt mål, da københavnerne havde vundet med to hjemme.

I Superligaen er det blevet til udebanenederlag mod AaB, Hobro, FC Midtjylland, Esbjerg og Brøndby i denne sæson.

FCK-profilen Rasmus Falk er ærgerlig over, at klubben ikke har kunnet tage det høje niveau fra de europæiske kampe med til udekampene i Danmark.

- Der er stor forskel på udekampene i Superligaen og i Europa League. Vores modstandere spiller på to forskellige måder, og i Europa møder vi altid hold, der gerne vil gøre det til en fodboldkamp.

- Vi plejer at blive mødt af et højt tempo, og det plejer vi at være gode til at matche, så vi tilpasser os niveauet. Men vi har ikke været lige så dygtige til at overføre det tempo til Superligaen, siger Rasmus Falk.

Forsvarsspilleren Victor Nelsson forklarer de positive udekampe i Europa med, at FCK har en tendens til at spille endnu mere disciplineret i de europæiske kampe.

- På udebane i Europa har vi en god struktur som hold, for vi står godt på banen og spiller med stor disciplin. Og så har vi været mere kyniske i begge felter i Europa, end vi har været i Superligaen.

- Når alt kommer til alt, burde der ikke være den forskel, for det er jo stadig bare en fodboldkamp, som det handler om at vinde, siger Nelsson.

De gode udebaneresultater i Europa har kendetegnet FCK gennem flere sæsoner, påpeger manager Ståle Solbakken.

I sidste sæson vandt københavnerne blandt andet ude over KuPS, Stjarnan, CSKA Sofia og Bordeaux, mens det blev uafgjort ude mod Slavia Prag og Atalanta samt et nederlag til Zenit i Sankt Petersborg.

De mange positive erfaringer kan københavnerne også bruge torsdag aften, selv om der måtte komme modvind på Celtic Park.

- Selvfølgelig kan vi bruge det konstruktivt, at vi sjældent taber i Europa. Vi ved, at man i europæiske udekampe kommer under pres i perioder, og det skal vi være i stand til at håndtere.

- Vi vil også komme under pres mod Celtic, men vi er ikke ude, bare fordi de scorer først. Så skal vi stadig bare score et mål for at sætte dem under pres. Der ingen grund til at gå i panik, og det har vi været gode til ikke at gøre, siger nordmanden.