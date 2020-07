FCK giver islandsk forsvarsklippe et år mere

Forsvarsspilleren Ragnar Sigurdsson spiller også i den kommende sæson for FC København. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Sigurdsson blev hentet til klubben i januar 2020 til sit andet ophold i klubben, som han også repræsenterede fra 2011 til 2013.

I første omgang blev han kun hentet for et halvt år, men nu har manager Ståle Solbakken valgt at give ham yderligere en sæson.

- Ragnar ønsker virkelig at spille for FCK og har også vist, at han sætter klubben meget højt med den nye aftale, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

- Han er en erfaren, duelstærk og kompromisløs forsvarsspiller med et stærkt vindergen, der kender vores måde at spille fodbold på.

- Samtidig har han også et stort mål om at være en del af Islands landshold, der kan komme til EM næste sommer, så motivationen er stadig stor, selv om han har prøvet meget som spiller, siger nordmanden.

30-årige Sigurdsson har spillet fem kampe for FC København, siden han vendte tilbage til den danske hovedstad.

- Jeg elsker at spille for klubben og fansene i Parken, og det var et mål for mig at gøre mig fortjent til en ny kontrakt, da jeg kom tilbage, så jeg er virkelig glad for, at jeg fortsætter her.

- Jeg skal arbejde hårdt for at være så fit og god som muligt, så jeg kan give alt, jeg har, for at hjælpe klubben og holdet at opfylde vores mål og ambitioner siger Ragnar Sigurdsson.

Efter at den islandske landsholdsspiller forlod FCK i 2013, drog han til russiske Krasnodar. Herefter gik turen til engelske Fulham, før han igen vendte snuden mod Rusland, hvor Rubin Kazan og siden Rostov blev hans arbejdsgivere.