FCK går mod egen udmelding og tager på træningslejr i Dubai

Frem mod forårsstarten i Superligaen skal spillerne i FC København forberede sig på en træningslejr i Dubai i perioden 10.-25. januar.

Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

Tidligere lød det ellers fra københavnerne, at man var færdige med at tage på træningslejr i Dubai, da klubbens fans kritiserede valget af destinationen, da De Forenede Arabiske Emirater på flere områder er på kant med menneskerettighederne.

FCK ville være taget til Portugal i januar, men på grund af coronapandemien bliver det nu i Dubai, selv om det strider mod klubbens tidligere udmelding.

Det siger midlertidig sportslig leder William Kvist, som forsvarer beslutningen.

- Valget af Dubai er alene truffet ud fra de sportslige muligheder i den aktuelle situation med en verdensomspændende pandemi, der gør området til det sted med de bedste forudsætninger i forhold til træningsmodstandere, tilgængelige træningsfaciliteter, overholdelse af coronaprotokoller og bedre ind- og udrejsemuligheder.

- Vi har naturligvis haft den politiske situation i området med i vores overvejelser, men i den aktuelle situation er det sportsligt set den eneste brugbare løsning for os.

- Vi er klar over, at ikke alle vil være enige i vores prioritering. Det respekterer vi, og vi vil ikke forsøge at overbevise de uenige, men blot at gøre opmærksom på de overvejelser, der ligger til grund for vores prioritering, siger Kvist.

Tirsdag meddelte Brøndby, at klubben dropper at tage på træningslejr i den kommende vinteropstart på grund af coronapandemien, men en tilsvarende løsning ville ikke være optimal for FCK, skriver klubben.

FCK var senest i Dubai i 2019. Dengang meddelte klubben, at den i de kommende år ikke ville rejse på træningslejr i Dubai. Samme udmelding kom fra Brøndby, der heller ikke har været i Dubai siden 2019.

FC Midtjylland rejste også til Dubai i vinteren 2020, men i oktober i år opfordrede anfører Erik Sviatchenko i et interview med Politiken sin klub til at vælge en anden destination fremover.

- Nu står jeg i en rolle som anfører, hvor jeg helt sikkert vil spørge klubben, om det virkelig er noget, vi skal blive ved med at gøre, for vi er jo nødt til at efterleve det, vi siger.

- Jeg kan da godt se, hvordan det for nogle kan se ud, at vi på den ene side kører gode projekter i FCM Samfund og så samtidig tager til Dubai og glemmer menneskerettighederne. Det skal vi tænke over, sagde Sviatchenko til avisen.