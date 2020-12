FCK forstår sure fans - men står fast på Dubai-tur

Kritikken er væltet ned over FC København fra klubbens egne fans siden onsdag, hvor klubben meddelte, at den i januar drager på to ugers træningslejr i Dubai.

Utilfredsheden fra egne fans får dog ikke FCK til at ændre sine kommende rejseplaner. Det siger midlertidig sportslig leder William Kvist torsdag formiddag.

- For den her sæson er det helt sikkert, at vi tager derned. Vi håber meget, at verden åbner op i forhold til næste år, så vi kan finde en anden løsning, siger William Kvist.

Spørgsmål: Så reaktionerne kan ikke blive så stærke, at I kommer til at genoverveje beslutningen?

- Jeg tror, at hele Danmark og verden glæder sig til, at corona er forbi, for så er jeg sikker på, at vi vil kunne træffe nogle andre valg. Havde der været et alternativ, der havde været bare i nærheden af Dubai-turen fodboldfagligt, så havde vi taget det, men det har der bare ikke været.

- Derfor er det en beslutning truffet med hovedet i forhold til vores sportslige ambitioner. Vi glæder os til næste år, når verden er åbnet op igen, siger Kvist.

Han har forståelse for, at træningslejren i Dubai møder skepsis blandt en stor del af klubbens fans. Blandt andet klubbens officielle fanklub, som har opfordret klubledelsen til at omgøre beslutningen.

- Jeg forstår fansene 100 procent. Vi synes jo, det er en svær beslutning. Og de skal virkelig forstå, at det ikke er noget, vi bare lige har tænkt på. Vi tager til Dubai af rent sportslige årsager.

- Vi ville gerne have været i Portugal, og det var planlagt indtil for nylig. Men Europa og Portugal har lukket ned på grund af corona, og den tur, som vi skulle på, blev ikke til noget. Så vi har stået med alternativerne at blive hjemme eller tage til Dubai.

- Der har vi valgt at tage til Dubai, fordi at tage på træningslejr er en vigtig komponent i forhold til at indfri vores sportslige ambitioner. Vi er meget opmærksomme på, at nogle ikke er enige med os, og det har vi stor forståelse for.

- Men det er vigtigt for os, at vi driver vores fodboldklub bedst og rigtigst, og det mener vi, at det her valg er, siger William Kvist.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International kalder FCK's beslutning om at rejse til Dubai for uforståelig.

- Bag den glamourøse facade bliver der begået en lang række menneskerettighedskrænkelser, som styret meget bevidst forsøger at dække over ved blandt andet at tilbyde fine faciliteter for udenlandske fodboldklubber, siger Amnesty-generalsekretær Trine Christensen.

Spørgsmål til William Kvist: Er fodbold vigtigere end menneskerettigheder?

- Det er ikke det, vi siger. Det er en super svær debat, og vi har også snakket med DBU omkring det. Det er super dilemmafuldt for alle, specielt fordi der er meget overvågning omkring fodbold.

- Nede i supermarkedet kan det også være svært nogle gange at træffe de korrekte beslutninger fuldstændig. Vi deler den holdning, at det er svært at lave et verdenskort, hvor man ikke må tage hen. Hvad med Tyrkiet, hvad med Polen? siger William Kvist.

Parken Sport & Entertainment, virksomheden bag FCK, skriver i sin CSR-strategi, at virksomheden har et ansvar for at overholde menneskerettighederne.

- Det synes vi, at vi gør. Vi er ikke dernede for at støtte Dubai. Vi kan godt se, at vi skal træne på nogle fodboldbaner dernede, men vi skal være os selv. Og i forhold til Amnesty har de også sagt, at boykot måske ikke er løsningen, siger William Kvist.

Trods kritik valgte konkurrenten FC Midtjylland at tage til Dubai tidligere i 2020. Her forsvarede klubben sin beslutning med, at den havde fået sikkerhed for, at klubbens hotel overholdt alle internationale regler og konventioner.

Det har FCK også haft fokus på.

- Vi har valgt en spanskejet, international kæde, som i hvert fald skriver, at de står inde for alle internationale standarder. Det vurderer vi, som den bedste forsikring, vi kan få, siger William Kvist.

- Men vi har ikke fået en bekræftelse på mail endnu, tilføjer han.

Qatar ligger nær de Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai ligger, og Qatar er også kritiseret for et tvivlsomt forhold til menneskerettighederne.

I 2016 spurgte William Kvist i en kampagne fra Den Internationale Spillerforening (Fifpro), hvorfor tusindvis af arbejdere skulle dø for fire ugers fodbold med henvisning til VM i Qatar i 2022.

- Jeg tror, at det viser, hvor svær en beslutning, det her har været for os. Jeg står 100 procent ved de ting, jeg sagde dengang. Men det her er en klubbeslutning.

Spørgsmål: Som du jo skal stå på mål for?

- Ja, og det gør jeg også, jeg står også 100 procent på mål for den her beslutning. At jeg står på mål for begge dele er også med til at vise, hvor svær en beslutning det her har været for os.

- Jeg kan godt forstå, at nogen synes, at det er lidt mærkeligt, at jeg kan sige det. Men det er en svær balance at gøre de optimale ting for en fodboldklub og samtidig prøve at være det bedst mulige menneske, siger William Kvist.