FCK-formand vil holde på både Solbakken og profiler

FC København-manager Ståle Solbakken var søndag med til at sikre klubben sit 13. mesterskab med en sejr på 3-2 hjemme over Brøndby.

- Jeg har en god fornemmelse af, at Ståle og jeg, og Ståle og klubben finder en vej frem på den lange bane, siger Bo Rygaard.

Solbakken har kontrakt som manager i FC København frem til sommeren 2021. Men en forlængelse af den kontrakt er i spil ifølge formanden.

- Det er da en mulighed, siger Bo Rygaard.

Formanden er tryg ved, at FCK er i stand til at holde på succestræneren, som tidligere i denne uge fortalte, at han har modtaget tilbud om at komme til andre klubber, men afvist dem alle.

Til Ritzau fortalte Solbakken efter torsdagens træning, at han ikke har planer om at forlade klubben.

Bo Rygaard kalder Solbakken en "vital person" i FCK, og han er tryg ved et fortsat samarbejde.

- Jeg har en god mavefornemmelse af, at det team, vi har sat op omkring Ståle samt Ståles egen glæde ved at være her, alt sammen peger i retning af, at det ikke er et samarbejde, der stopper lige med det samme.

- Men det skal vi nok komme tilbage med, siger Bo Rygaard.

Fra FCK-ledelsens side handler det også om, at holdet ikke bliver splittet til atomer efter sommerferien. For så kan det blive vanskeligere at holde på Solbakken.

- Træerne vokser ikke ind i himlen, men Ståle har et meget komfortabelt budget. Han kommer til mig i første omgang og fortæller mig om sine planer og idéer.

- Der ligger ikke noget latent pres på Ståle om at sælge spillere, siger Bo Rygaard.

Formanden mener, at manglede kontinuitet skaber uro, og det vil klubben gerne undgå.

- Ståle har økonomisk mulighed for at holde på kernespillere i en længere periode. Det har han opbakning til, siger Bo Rygaard.

Et stort bud på mange millioner kroner kan dog gøre, at det i nogle tilfælde kan blive umuligt at holde på en spiller.

- Der er så store penge forbundet med nogle af vores allerdygtigste spillere, at det i sig selv er en enkeltstående sag, som man må overveje.

- Men grundlæggende er jeg personligt, bestyrelsen og ejerne mere til at tage det lange seje træk, siger FCK-formanden.