FCK forlænger med Stephan Andersen

FC København og Stephan Andersen binder sig til hinanden i halvandet år yderligere.

Den 38-årige målmand har skrevet under på en kontraktforlængelse med superligaklubben, så den løber til sommeren 2021. Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Den oprindelige kontrakt udløb ved udgangen af 2019.

Keeperen kom til FCK i sommeren 2014 og har siden spillet 107 kampe for klubben og har været med til at vinde tre danske mesterskaber og tre pokaltitler.

- Stephan er først og fremmest stadig en rigtig dygtig målmand, der altid leverer 100 procent på træningsbanen og i de kampe, han har fået, siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

I maj sidste år sprang Stephan Andersen akillessenen, og skaden holdt ham uden for træningsbanen i fem måneder.

- Han har vist en kæmpe dedikation i sit arbejde for at komme tilbage efter den alvorlige skade, han fik i maj, og han er nærmest første mand inde til træning hver dag, siger Solbakken.

For det danske A-landshold er det blevet til 30 optrædener for keeperen, der glæder sig over, at det lykkedes at forlænge aftalen med FCK.

- Det er en rigtig god løsning for mig. Jeg havde andre muligheder efter den tidligere aftale løb ud, men jeg har hele tiden haft et ønske om at fortsætte i FCK, hvor jeg trives supergodt i hverdagen.

- Jeg er stadig ambitiøs og har masser af sult efter at spille fodbold, så jeg er motiveret for at yde mit bedste hver dag og holde alle i målmandsteamet skarpe med sund konkurrence.

- Jeg er ikke den yngste på holdet mere, men jeg har noget erfaring og knowhow, jeg kan bidrage med, og så kan jeg jo stadig godt tage med hænder, når det er nødvendigt, siger han til hjemmesiden.

Andersen har tidligere blandt andet spillet i Brøndby IF, Charlton, Evian, Real Betis og Go Ahead Eagles.