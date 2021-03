FCK-fans indkalder til demonstration ved Parken

- Vi vil gerne invitere alle FCK-fans til spillermodtagelse på søndag klokken 15.30. Vi mødes bag D-tribunen. Vi vil vise spillerne at vi stadig er der inden denne vigtige kamp, hvor vi skal vinde, skriver Sektion 12 på Facebook.

Årsagen er dels at vise spillerne fortsat støtte, men det er samtidig også en demonstration mod regeringens modvilje til atter at lade fodboldfans komme på stadion.

- Fodboldklubberne har flere gange forsøgt at komme i dialog med regeringen. Det skyldes hovedsageligt at de lider økonomisk.

- Men det skyldes også̊, at de ønsker at få deres fans tilbage på tribunerne, da de ved, at det betyder meget for rigtig mange mennesker.

- Det virker ikke til, at regeringen har ønsket at indgå i en dialog, skønt samfundet er begyndt at åbne op igen, skriver Sektion 12.

Mens forskellige kulturinstitutioner som Zoologisk Have samt mange butikker atter har måttet åbne under hensyntagen til coronarestriktioner, må der fortsat ikke komme fans på stadion.

- Dette gælder blandt andet butikker og udendørs kulturinstitutioner. Af en eller anden grund falder fodboldkampe ikke ind under sidstnævnte. Det undrer vi os over, lyder det fra fanklubben.

- Vi er uforstående overfor, at der ikke må sidde tilskuere med afstand på et stadion. Vi skal have respekten tilbage for fodbold. Fodbold er kultur. Flere fans på stadion nu!

Opslaget slutter med, at man opfordrer de deltagende i demonstration til at holde afstand og udvise respekt for coronaretningslinjer.

Efter coronapausen i Superligaen sidste forår startede ligaen op igen, og på et tidspunkt fik klubberne lov til at lukke fans ind på stadion, såfremt der kunne laves den nødvendige afstand mellem folk.

Det stoppede igen, da stigningen i smittetallene førte til endnu en delvis nedlukning af samfundet.

På trods af at der ikke er påvist smittekæder fra de danske fodboldstadioner, har klubberne endnu ikke fået lov til igen at lukke nogen tilskuere ind.