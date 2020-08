FCK-fangruppe skoser Wilczek-køb: Bliver aldrig accepteret

Sådan lyder det i en melding underskrevet af FCK-fanfraktionen Urban Crew, der onsdag aften er blevet formidlet af fraktionen Sektion 12, der står for at sætte stemningen bag det ene mål til klubbens hjemmekampe i Telia Parken.

Fansene er fortørnede over, at klubben kan finde på at hente en tidligere anfører fra ærkerivalen Brøndby.

Det fremhæves, at Wilczek endda har investeret i Brøndby-støttetrøjer og efter skiftet til FCK sagde, at han altid vil have Brøndby i hjertet.

- Dette er det tætteste, man kan komme på en utilgivelig signing. Klubben skuffer ved deres komplette mangel på forståelse for de fans, de lever af, og den manglende respekt for de følelser de er afhængige af som klub, lyder det i udmeldingen.

Sektion 12, der formidler budskabet på Instagram, er kendt som en af de største fanfraktioner i klubben.

På sin hjemmeside beskriver FCK Sektion 12 sig som en stemningstribune på "højt og højlydt internationalt niveau".

- Her står vores mest aktive fans, og her bliver de berømte tifoer udfoldet. Sektion 12 står op under hele kampen og støtter holdet massivt, så er du klar på at synge med - og virkelig blive revet med - så er Sektion 12 på Nedre Unibet stedet for dig, skriver FCK.

Men den støtte skal Wilczek altså ikke forvente fra hele tribunen.

- Ingen støtte, ingen sange fra vores side til den nye nummer 9, lyder det.

Den polske angriber har fået massiv kritik fra Brøndbys fans, som mener, at det er utilgiveligt, at han er skiftet til FCK efter sit korte ophold i tyrkisk fodbold.

Den officielle fanklub i FCK var mere åben i sin modtagelse af Wilczek. Fanformand Lars Thor Jensen mente ved det kontroversielle klubskifte godt, at angriberens fortid kan accepteres, hvis han bliver en succes på banen.

- Den korteste vej til en fodboldfans hjerte er jo nok sejre, mål og indstilling, så han kan jo passende starte med at score hattrick mod Brøndby, sagde Lars Thor Jensen til TV2 Sport fredag.