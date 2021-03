FCK får afvist protest: Zanka har karantæne mod FCM

Dermed skal FCK-stopperen afsone karantæne mod FC Midtjylland på søndag, da han har samlet for mange karantænepoint sammen efter flere gule kort i sæsonen.

Mathias "Zanka" Jørgensen stod i slutningen af kampen bag dommer Jakob Kehlet og kiggede med på review-skærmen.

I kendelsen fra disciplinærinstansen lyder det blandt andet:

- At efter dommeren har gransket situationen nøje, har han fundet beviser for, at advarede forlader spillepladsen, og advarslen dermed bør stå ved magt, og dermed fastholder dommeren vurderingen fra kampen.

Det er FCK utilfreds med, selv om klubben ikke betvivler, at Mathias "Zanka" Jørgensen trådte ind og ud af banen uden tilladelse.

- Vi finder det bekymrende, at man tilsyneladende kan tilpasse en kendelse efter omstændighederne, skriver FCK.

FCK protesterede mandag over, at advarslen under selve kampen blev begrundet med, at spilleren ikke måtte se med på skærmen.

Det fremgår af kendelsen, at FCK mener, at dommeren orienterede Mathias "Zanka" Jørgensen om følgende:

- "Min fjerdedommer siger, jeg skal give dig gult kort. Du irriterer ikke mig, og jeg kan i hvert fald ikke høre dig sige noget". "Men sådan er reglen" samt "du må ikke kigge på skærmen".

Efterfølgende er FCK blevet underrettet om, at advarslen blev givet, fordi Mathias "Zanka" Jørgensen havde forladt banen og trådt ind igen uden dommerens tilladelse.

- Protesten er blevet afvist, men der er stadig ikke givet svar på, hvorfor der blev givet én forklaring i forbindelse med kampen og en anden efterfølgende, skriver FCK på sin hjemmeside.

Kendelsen og det gule kort fastholdes, oplyses det, og dermed kan FCK-spillerens karantæne ikke laves om.

FCK's kamp mod FCM spilles søndag klokken 18.