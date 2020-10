FCK-exit i Europa spolerer Solbakkens transferplan

Med 0-1-nederlaget hjemme til Rijeka i den afgørende playoffkamp om at komme i Europa Leagues gruppespil røg udsigten til at tjene over 50 millioner kroner.

FC København-manager Ståle Solbakken forventer at ændre sin transferplan i de kommende dage, efter at holdet torsdag røg ud af Europa og dermed missede gruppespillet.

Derudover vil FCK-spillerne ikke få samme mulighed for at stige i værdi og kunne sælges uden storkampene i Europa.

Det ser ud til at få en konsekvens på den meget korte bane, inden transfervinduet lukker 5. oktober.

Solbakken fortæller, at den gennembrudsfarlige kantspiller med fart, han havde planer om at hente til klubben, formentlig må droppes.

FCK arbejder i stedet på at trimme truppen og få afsat backerne Guillermo Varela og Bryan Oviedo inden et efterår uden europæiske opgaver.

- Det er vanskeligt. Der er kort tid, til transfervinduet lukker. Det er kun Varela, som sandsynligvis forsvinder. Og måske Oviedo.

- Vi havde planer om at hente en kantspiller. Men det bliver svært nu på grund af den økonomiske situation, siger Solbakken.

FCK er nødt til at gøre brug af de spillere, der allerede er i klubben. Det gælder derfor om at få typer som Viktor Fischer og Pep Biel i bedre form.

- Vi mangler gennembrudskraft og speed på holdet. Vi har nogle på holdet, men de skal blive bedre og finde formen.

- Det var der, vi havde søgt noget nyt og tænkt, at vi kunne fylde på med en spiller, siger Solbakken.

Ud over de millioner, klubben mister ved ikke at komme i gruppespillet, så forventer Solbakken heller ikke, at salgsprisen stiger markant på de nuværende spillere i truppen.

Med udsigt til kampe udelukkende i Superligaen og pokalturneringen har FCK-spillerne ikke samme mulighed for at stige i værdi, som man har set det i tidligere sæsoner med europæiske eventyr.

- Det her skader forretningen på både den korte og lange bane. Med den lange bane mener jeg, at salgsprisen for vores spillere ikke stiger i samme grad med kampe i Superligaen, som hvis vi havde spillet i Europa.

- Så det er ikke sikkert, at der kommer så mange bud på mine spillere, påpeger Solbakken.

FCK tager søndag imod FC Nordsjælland i Superligaen. FCK har blot hentet et point i de første tre ligakampe.