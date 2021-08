FCK er ikke i tvivl: Vi skal videre fra gruppespillet

FC København er med i et europæisk gruppespil for 14. gang på 16 sæsoner. Det står fast, efter holdet torsdag aften ydmygede tyrkiske Sivasspor med 5-0 i Parken og derfor vandt samlet 7-1.

Til fredagens lodtrækning er holdet seedet i det bedste lag og vil derfor på papiret undgå de sværeste modstandere.

Derfor bør klubben også spille sig videre, mener midtbanespiller Jens Stage.

- Jeg synes, vi skal videre. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Man går altid ind til en turnering for at vinde. Så kan det godt være, at vi trækker nogle modstandere, der er på en høj hylde, men det ved vi ikke endnu.

- Vi stiller op for at vinde, selv om det måske er svært at vinde hele turneringen. Første delmål er i hvert fald at gå videre fra gruppespillet, siger Stage, der selv åbnede målfesten med sin scoring til 1-0 mod Sivasspor.

Den tilgang er cheftræner Jess Thorup helt enig i, og han ser samtidig gode muligheder for at videreudvikle det FCK-hold, der sprudler for tiden med seks sejre på stribe.

- Gruppespillet er en del af FCK's dna, men vi er ikke med bare for at være med. Vi er med for at opnå og vinde noget.

- Det er klart, at vi er afhængige af en god lodtrækning, men sådan som vi spiller i øjeblikket, så synes jeg, vi som klub skal glæde os over, at vi skal i endnu et gruppespil. Det bliver fedt for os, så vi kan videreudvikle på det, vi har. Vi har som mål at gå videre. Selvfølgelig har vi det, slår Thorup fast.

Conference League afvikles for første gang i år og rangeres som turneringen lige under Europa League, hvor FCK i 2020 tabte kvartfinalen mod Manchester United.

Så langt tør FCK-træneren dog ikke spå om, at hans mandskab når i denne sæson, men han fastholder, at ambitionerne er store.

- Der er hold med her, som normalt spiller Europa League. Man har bare skåret det lidt mere til og kaldt det noget andet.

- Det er nok at tage munden for fuld, hvis vi begynder at tale om at vinde hele turneringen, men vi er med, og jeg glæder mig helt sindssygt til at se det her hold spille videre i Europa.

- Hvor langt vi når, kan jeg ikke spå om, men vi har kæmpe ambitioner, siger FCK-træneren.

FC København har seks gange spillet sig forbi et europæisk gruppespil. En af gangene var det dog ved at blive nummer tre i sin Champions League-gruppe, hvilket sendte holdet videre i Europa League.