FCK-direktør: Robert Skov passer perfekt til vores stil

Klubskiftet var dog betinget af, at den 21-årige offensive midtbanespiller klarede et lægetjek og forhandlede sine egne personlige vilkår for skiftet på plads.

Fredag bød på et af de mere opsigtsvækkende klubskifter i dansk fodbold, da Silkeborg IF og FC København blev enige om en pris på Robert Skov.

Det er alt sammen sket, og FC København ser frem til at integrere Robert Skov i truppen ifølge teknisk direktør Johan Lange.

- Som spiller passer Robert perfekt ind i vores spillestil, hvor han fra sin kantposition både kan udfordre på egen hånd, men også gå godt ind i relationerne med sine medspillere.

- Vi har fulgt Roberts udvikling intensivt igennem de seneste sæsoner, hvor han har udviklet sig til at blive en offensiv profil i Superligaen.

- Derudover har han alderen og potentialet til at lægge yderligere på sit spil i de kommende år, siger Johan Lange i en pressemeddelelse fra klubben.

Robert Skov flyver lørdag til Dubai, hvor han støder til resten af FCK-truppen, som fredag tog på træningslejr.

Med sig har han en aftale, der løber frem til 2022 efter at have spillet 106 gange for Silkeborg og scoret 24 mål.

- Jeg kommer til at være en del af en god klub med et fedt setup. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er første gang, jeg prøver at skifte klub, så jeg er selvfølgelig lidt spændt.

- Men jeg glæder mig til at møde mine nye holdkammerater, og så bliver det fedt at spille på en stor scene i Telia Parken foran en masse fans, siger Robert Skov.

Ifølge den lokale avis Midtjyllands Avis, så betaler FCK omkring 7,5 millioner kroner til Silkeborg IF for Robert Skov.