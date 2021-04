FC København-angriberen Kamil Wilczek (nummer 9) scorede to gange i søndagens sejr på 3-1 ude over Brøndby. Polakken har tidligere spillet for Brøndby i fire sæsoner. Wilczek har i sæsonens løb scoret otte superligamål.

FCK-derbysejr hjælper FCM tættere på guldet

Her slog FCM nemlig et hul ned til den nærmeste rival, Brøndby, og kom fire point foran i guldkampen med otte kampe tilbage.

Når man kigger tilbage på denne superligasæson, kan 24. spillerunde ende med at blive afgørende og mindeværdig for FC Midtjylland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her