FCK-cheftræner: Vi leverede noget af det bedste i dag

FC København mødte søndag aften OB på udebane, og her fik FCK sæsonens første sejr i 3F Superligaen, da Jonas Wind og Kevin Diks sørgede for en 2-0-sejr til løverne.

- I den første halve time leverede vi noget af det bedste, vi har gjort i denne sæson. Vi var virkelig gode både offensivt og defensivt.

- Efter vi har scoret til 1-0 fortsætter holdet bare, og vi har flere chancer til at udbygge vores føring.

OB åd sig dog ind i kampen, og Jess Thorup noterede sig også, at niveauet dalede, men roser samtidig OB.

- Desværre bliver vi lidt for passive, og vi overlader initiativet til OB, som jo er rigtig dygtige til at spille i mellemrum med deres dygtige spillere, som har høj individuel kvalitet.

- Sejren var det vigtigste for mig i dag, for det giver selvtillid, siger cheftræneren.

Anderledes var stemningen i OB-lejren, da klubben led et nederlag i sæsonens første hjemmekamp.

OB-cheftræner Andreas Alm erkender, at OB særligt i de første 20 minutter var pressede i bund.

- De første 20 minutter lykkes vi ikke med vores pres, og FCK spiller for nemt udenom os på siderne, hvor de får for meget plads helt ude ved sidelinjen, og så kan de for nemt spille bolden ind centralt.

- Efter 20 minutter får vi dog mere kvalitet i vores boldomgang, og det hjælper os meget.

OB-defensiven så ud til at have svært ved at tøjle Mohamed Daramy, men den del var OB-chefen ikke enig i, og han fortæller, at højrebacken Robin Østrøm håndterede det fint.

- Daramy kom kun forbi ham én gang ude på kanten, men han prøvede cirka ti gange, så jeg er ikke helt enig i, Robin Østrøm havde problemer med Daramy.