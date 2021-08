FCK-chef vil have det store checkhæfte frem til indkøb

Endeligt accepterede klubben i søndags et bud på omkring 100 millioner kroner for Mohamed Daramy, der ventes at skrive under på en kontrakt med Ajax fredag.

Derfor er der kommet rigeligt med likvide midler ind hos københavnerne, og FCK-træner Jess Thorup ser også gerne, at en del af de penge investeres i nye spillere.

- Jeg håber, at PC (sportsdirektør Peter Christiansen, red.) sidder klar med det helt store checkhæfte og henter nogle spillere ind. Også gerne fra en fornuftig hylde. Det synes jeg, holdet fortjener.

- Vi har egentlig gjort det fornuftigt rent transfermæssigt ved at få afviklet en masse, så nu er der plads til at få nye ind. Nu handler det om, at vi får det rigtigt ind, i forhold til den måde vi spiller på, siger Jess Thorup.

Han spår en hektisk afslutning på transfervinduet, der lukker ved midnat den 31. august for danske hold.

Københavnerne mangler nemlig fortsat et par spillere, så man kan opretholde kvaliteten i alle kampe i løbet af efteråret, hvor klubben deltager i Superligaen, Sydbank Pokalen og Conference League.

Han vil ikke kommentere på konkrete navne.

Dermed vil han heller ikke ikke bidrage til spekulationerne om, hvorvidt forsvarsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen kunne være på vej tilbage til klubben.

- Vi kommer til at kigge på flere positioner og en af dem er formentligt midterforsvaret, ligesom vi skal bruge nogle offensive forstærkninger, fortæller Thorup.

Han har til gengæld lidt af et luksusproblem på målmandsposten, hvor klubben denne sommer har hentet Kamil Grabara ind.

Han har erobret pladsen som førstemålmand, hvilket har henvist Karl-Johan Johnsson og Sten Grytebust til bænken.

For førstnævntes vedkommende har det kostet pladsen på det svenske landshold, hvilket derfor kan vise sig at være en uholdbar situation for den 31-årige målmand.

- Det er en vurdering, som PC har med i hvert fald to af målmændene. Hvad, der kommer til at ske den næste uge, kan jeg ikke kommentere på. Om det er holdbart? For mig er det, men spørgsmålet er, om det er for målmændene, lyder det fra FCK-træneren.

Thorups mandskab vandt torsdag aften med 5-0 over Sivasspor og dermed samlet 7-1, hvilket kvalificerede holdet til Conference League.