FCK-chef: William Kvist fortjener et positivt eftermæle

Søndag sagde Kvist farvel til FCK's fans efter 4-0-sejren over OB, og kort efter meddelte klubben, at ex-landsholdsspilleren på en ekstraordinær generalforsamling i august blive indstillet til bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment.

CV'et tæller blandt andet 422 kampe i FCK-trøjen, 81 landskampe for Danmark og snart otte danske mesterskaber, og det fortjener stor respekt, mener FCK-manager Ståle Solbakken.

Nordmanden mener ikke, at omverdenen altid behandler og omtaler Kvist efter fortjeneste.

- Den kritik, som han har fået for at være en kedelig spiller, opstod først, efter at han tog til udlandet i 2011. Inden da spillede han både lidt højre back, højre kant og var en meget drivende midtbanespiller med en stor arbejdsradius.

- Det glemmer folk lidt. Han har været en meget forskellig spiller i sine to perioder.

- Han var fysisk mere begrænset, da han vendte tilbage, men det har altid været hans styrke, at han kender sine begrænsninger, så han håndterede det på en meget fin måde.

- Hans mange mesterskaber, landskampe og europæiske kampe taler for sig selv, og det er vigtigt, at hans eftermæle også bliver, at han var to forskellige spillere i de to perioder, siger Ståle Solbakken.

Han har primært positive ting at sige om sin tidligere anfører, men erklærer sig også meget enig med Kvist om, at det var på tide at stoppe.

Kvist havde ellers et år mere af sin kontrakt med FCK.

- Da han vendte tilbage fra udlandet, ville han absolut have en femårig kontrakt, og jeg sagde til ham, at det ville blive et problem, for det var et år for meget.

- Denne situation var dømt til at komme, men det er rigtigt af ham at stoppe nu. Han var ikke kommet til at spille i næste sæson alligevel, siger Solbakken.