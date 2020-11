FCK-boss: Vigtigt at få cheftræner på plads hurtigt

Det siger bestyrelsesformanden i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard.

Han ønsker dog ikke at fortælle nærmere om jagten på en sportschef eller sportsdirektør, men bestyrelsesformanden understreger, at det har været vigtigst at få en ny cheftræner på plads før en ny sportschef eller sportsdirektør.

- Vi har et meget stærkt team, vi har en stærk teknisk direktør, vi har William Kvist inde som en midlertidig løsning og så videre. Den endelige udgave (af den sportslige ledelse, red.) vil vi gerne have lejlighed til at vende tilbage til.

- Vi hviler på et rigtig godt fundament, men hovedfokus har været på at finde en ny cheftræner, siger Bo Rygaard på et pressemøde.

Mens William Kvist forbliver midlertidig sportslig leder, bliver midlertidig cheftræner Hjalte Bo Nørregaard i stedet midlertidig assistenttræner.

Men Jess Thorup får selv mulighed for at pege på sin egen højre hånd senere.

- Han skal have en assistenttræner, lover William Kvist, uden at ville uddybe yderligere.

Svaret lader til at tilfredsstille den nye cheftræner. Han vil have et større kendskab til sin stab, inden han eventuelt peger på, hvordan den kan forstærkes.

- Jeg har sagt til FCK, at jeg ikke kommer med en busfuld af assistenter, men jeg har brug for at vide, hvad der er af folk, og der er mange med store kompetencer.

- Men det betyder ikke, at jeg ikke har brug for at kunne tilføre noget, der eventuelt kunne mangle. Det kommer vi til i den næste periode, siger Thorup.

FCK har skullet købe Jess Thorup ud af kontrakten med Genk, hvor han blev ansat 24. september.

Forud havde han en periode på klubløs i en måned, og William Kvist blev derfor spurgt, hvorfor FCK ikke kaprede Thorup på det tidspunkt, hvor de sportslige resultater i FCK længe havde haltet.

- For 40 dage siden søgte vi ikke en træner, siger William Kvist, der også er bestyrelsesmedlem i Parken.

Den sportslige leder vil heller ikke oplyse, om Jess Thorup har en frikøbsklausul i sin kontrakt, eller om FCK har været i dialog med andre mulige kandidater til jobbet som cheftræner.