FCK bliver afgørende i guldkamp: Holder ikke med nogen

I de kommende to runder får FCK nemlig besøg af først Brøndby og sidenhen FC Midtjylland, og selv om FCK'erne efter alt at dømme ikke kan nå førstepladsen, kræver Jess Thorup sejre over begge tophold.

- Vi er godt klar over, at vi bliver afgørende, men det bliver vi på den måde, at vi skal kigge på os selv og fortsætte det, vi er i gang med nu. Det handler om, at der er tre kampe tilbage, hvor vi skal se, om vi kan få ni point.

- Vi holder jo ikke med nogen andre hold end os selv, så for os handler det bare om at tage point og ikke så meget, hvad der ellers sker rundt omkring os, siger Thorup.

Spørgsmål: Er du fuldstændig ligeglad, om Brøndby eller Midtjylland vinder guld?

- Det vil jeg ikke kommentere på, siger Jess Thorup.

FCK-træneren vil ikke kaste håndklædet 100 procent i ringen, men han erkender, at der skal ske mirakler, hvis FCK skal kunne nå topholdene.

- Alle sad jo og sagde: "Hvad nu hvis man får en sejr over FCN? Kan man så komme tilbage, og hvad betyder de sidste tre kampe?". Man skal jo ikke være et matematisk geni for at se, at det her bliver rigtig svært, når vi må nøjes med et point her. Det er vi selvfølgelig trætte af

- På den anden side bliver vi jo en afgørende faktor i de sidste tre kampe, da vi både møder Brøndby og Midtjylland. Vi har ét mål for de sidste tre kampe, og det er at få ni point, og så må vi se, hvad det ender ud med, siger Jess Thorup.

FC København har et forspring på fire point til AGF på fjerdepladsen.