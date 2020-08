FCK beder minister om undskyldning for verbalt angreb

Her skrev Tesfaye ifølge FCK følgende på Twitter:

"FCK-United? Jeg kunne aldrig drømme om at håbe de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest på taber? Jeg håber på nederlag til Judas Stage og Kamil Paycheck".

Kommentaren henviser formentlig til de to FCK-spillere Jens Stage og Kamil Wilczek.

De to spillere har hver især været klubikoner i henholdsvis AGF og Brøndby, som er to af FCK's konkurrenter i Superligaen. Ifølge FCK har Tesfaye senere fjernet sit tweet.

- Én ting er, at der kan være en hård tone mellem fans, men at en minister bruger en sådan tone, finder vi helt uforståeligt og uacceptabelt, skriver FCK på klubbens hjemmeside.

- Det er forkert over for spillerne, men det er det i høj grad også over for spillernes familier, der i forvejen har måttet stå model til meget. Derfor forventer vi naturligvis en lige så officiel undskyldning fra ministeren, som hans angreb var det.

FCK finder det desuden besynderligt, at en dansk minister ikke ønsker klubben det bedste, da FCK beskæftiger hundredvis af mennesker.