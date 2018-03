FCK-back: Vi begynder at se det gamle FCK-hold

Sejren kom i hus på et mål af Federico Santander kort før tid, og hos FCK-spillerne er der optimisme at spore efter kampen.

FC København vandt søndag eftermiddag 1-0 ude over AGF. Sejren var klubbens tredje på stribe i Alka Superligaen.

Nicolai Boilesen mener, at klubben er på vej tilbage på rette spor.

- Jeg synes da, at man begynder at kunne se noget af det gamle FCK. Vi står meget bedre i defensiven, og vi giver ikke ret meget væk, siger Nicolai Boilesen.

FCK-backen fremhæver i særdeleshed forsvarspillet, som er blevet en afgørende faktor for københavnerne.

- Vi holder clean sheet for tredje kamp i træk, og vi er blevet svære at score imod. Vi begynder at få de små ting over på vores side, og det er tiltrængt.

Viktor Fischer, som startede kampen sammen med Federico Santander i angrebet, ser også forbedringer på FCK-holdet.

- Vi begynder at få en god tålmodighed igen. Vi tør at holde fast i bolden selv her på en svær bane. Vi tror virkelig på vores evner, siger Viktor Fischer.

FC København har hele 11 point op til FC Nordsjælland på den medaljegivende tredjeplads. Viktor Fischer forsikrer dog, at FCK vil forsøge at gøre livet surt for de øvrige tophold.

- Vi forsøger at bide Nordsjælland i hælene, og så må vi se, hvor langt vi når op. Vi har to indbyrdes kampe mod dem, og så må vi se, om de bliver ved med at være lige så stærke, som de er nu, siger Viktor Fischer.