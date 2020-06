FCK-angriber er klar til første superligakamp siden august

Efter den kamp vred han om til en FCK-træning og var ude i mere end et halvt år. Lige før Superligaens genstart efter coronapausen blev han klarmeldt igen blot for at få et tilbagefald.

Det er godt nyt for Ståle Solbakken at råde over stortalentet igen. FCK's offensiv er nemlig amputeret, idet både Viktor Fischer, Dame N'Doye og Michael Santos er på skadeslisten.

Inden Jonas Wind blev skadet i begyndelsen af sæsonen, nåede han at score fem mål i seks superligakampe.

FCK har også brug for mål søndag, hvis klubben skal have en realistisk chance for at overhale FC Midtjylland i superligatabellen.

Før kampen er midtjyderne otte point foran FCK. I alt resterer der syv kampe i sæsonen, og to af kampene er direkte opgør mellem de to mesterskabsaspiranter.