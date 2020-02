Michael Santos, der scorede til 1-0 for FCK i danskernes 3-1-sejr over Celtic i Europa League torsdag aften, er blevet sigtet for overfald på en politimand.

FCK-angriber bliver sigtet for overfald på politimand

Michael Santos er blevet sigtet for at overfalde en politimand i forbindelse med kampen mod Celtic torsdag.

Skotsk politi sigter FC Københavns angriber Michael Santos.

Santos bliver sigtet for at overfalde en politimand i forbindelse med FCK's scoring til 2-1 i Europa League-kampen på udebane mod Celtic torsdag aften.

Det skriver BT, der har været i kontakt med skotsk politi.

- Michael Santos er blevet sigtet for overfald på en politimand under kampen mellem FCK og Celtic torsdag aften, siger en talsmand fra Police Scotland til den danske avis.

Episoden fandt sted, efter at Pep Biel scorede til 2-1 fem minutter før tid i Europa League-returkampen på Celtic Park.

I forbindelse med fejringen af målet løb Biel, Santos og resten af FCK-holdet ud mod de medrejsende fans, men blev stoppet af vagterne på sidelinjen.

Der opstod tumult, og på tv-billederne kan man blandt andet se Santos skubbe til en af politifolkene.

En medrejsende vagt fra FCK er også blevet sigtet for overfald.

FCK bekræfter på sin hjemmeside, at de to er blevet sigtet.

- En af vores stewards forsøgte at hindre sammenstød og blev efterfølgende ført væk og talte med skotsk politi.

- Michael Santos talte ligeledes med politiet, og i forbindelse med politiets rapport er der rejst sigtelse mod begge. Der er ikke rejst tiltale, men altså en sigtelse, som er standardprocedure.

- Begge rejste med holdet hjem efter kampen, og vi afventer nu, om skotsk politi ønsker at gå videre med sagen og bidrager naturligvis, hvis de ønsker mere fra vores side, står der på FCK's hjemmeside.

FCK's Rasmus Falk kommenterede efter torsdagens kamp episoden over for Ritzau og andre medier, der var til stede på Celtic Park, og han mener, at vagterne var for voldsomme.

- Vi ville juble med dem, der var med os, og vi var i gang med at skabe et kæmpe resultat herovre. Der må der være noget mere fornemmelse for, at der er følelser i spil.

- Der skal selvfølgelig ikke opstå en farlig situation, men det tænkte jeg heller ikke var ved at ske. Det var jo en god situation, og det var ikke aggressivt, sagde han efter kampen.

FCK vandt kampen i Skotland 3-1 og er dermed videre til ottendedelsfinalerne i turneringen. Santos scorede kampens første mål til 1-0, mens Dame N'Doye cementerede sejren to minutter før tid.