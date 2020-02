FCK-anfører tager pris som årets superligaspiller 2019

- Jeg er virkelig glad for den her pris, og jeg må indrømme, at jeg også er lidt overrasket, for det er jo normalt spillere, der scorer mange mål eller mange assister, der vinder sådan nogle priser, siger den 31-årige græker på klubbens hjemmeside.

Carlos Zeca kom til FCK fra Panathinaikos i august 2017 og har siden spillet 114 kampe og scoret fem mål for hovedstadsklubben.

Han bar anførerbindet for første gang allerede i oktober 2017 og har siden efteråret 2018 været holdets faste kaptajn.

Zeca var af Dansk Boldspil-Union (DBU) nomineret til prisen som årets superligaspiller sammen med sin tidligere holdkammerat Robert Skov, FC Midtjyllands Erik Sviatchenko og Brøndbys ex-bomber Kamil Wilczek.

Grækeren overtager prisen fra Robert Skov, der vandt i 2018 og nu spiller i tyske Hoffenheim.