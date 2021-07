FCK-anfører er ubekymret trods pointtab i premieren

Københavnernes græske anfører, Carlos Zeca, er dog ikke bekymret over ikke at vinde over en på papiret svagere modstander på hjemmebane.

- Det var selvfølgelig ikke, hvad jeg havde håbet på, men det er jeg ikke bekymret over nu.

- Det var den første kamp i sæsonen, og jeg kan stadig huske det år, jeg kom til klubben, og hvor vi blev mestre. Der tabte vi den første kamp på hjemmebane, siger den 32-årige FCK-anfører.

FCK blev i sidste sæson kritiseret for at lukke for mange mål ind, og med to indkasserede i sæsonens første kamp ved cheftræner Jess Thorup godt, at snakken hurtigt kan gå på det igen.

Han slår dog fast, at der er blevet arbejdet stenhårdt hen over sommeren på netop at forbedre defensiven.

- Det er jo pisse træls, og nu starter snakken igen med, at vi ikke har forbedret os en skid defensivt.

- Men vi har jo hentet forstærkninger ind, og vi kæmper røven ud af bukserne for at få styr på det, siger han.

Thorup mener dog, at fejl, som blandt andet blev begået ved AaB's udligning til 2-2, ikke kan elimineres gennem træning.

- Når vi laver sådan nogle fejl, så kan vi øve fra nu af og til juleaften, og det vil stadig ikke blive bedre, mener FCK-træneren.

Thorups spanske kollega fra AaB, Marti Cifuentes, skal forbedre sit hold fra en skuffende syvendeplads i sidste sæson.

Og med resultatet i Parken synes AaB-cheftræneren, at nordjyderne kom godt fra land.

- Det var flot, at drengene kom tilbage fra 1-2 derude, og vi skiftede også system undervejs, hvilket virkede.

- Så vi tog et skridt frem mod at blive et mere modent hold, og det vil give den stabilitet i spillet, som jeg snakkede om i sidste sæson, siger spanieren.