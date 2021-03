FCK-anfører efter VAR-drama i derby: Det dræber spillet

Først fik FCK annulleret det, man troede var Kamil Wilczeks udligning til 1-1, og i stedet fik Brøndby kort efter tilkendt et straffespark, der førte til det afgørende 2-0-mål.

I tillægstiden fik FCK så sin reducering, selv om der så ud til at være strafbar offside, inden Jens Stage scorede.

FCK-anfører Zeca er træt af, at VAR skal spille så stor en rolle.

- Det er hverken første eller anden gang. Der skal ske noget med det. Det skal være mere tydeligt.

- Det dræber alt ved spillet både for spillerne, der ikke længere kan juble, og for seerne derhjemme. Jeg savner fodbold, som det var før, siger Zeca.

Også Rasmus Falk ærgrer sig over, at der skal tales om VAR efter de fleste kampe. Det samme var tilfældet sidste søndag, da FCK selv fik straffespark efter kampens sidste fløjt og på den måde fik 3-3 mod AGF.

Tidligere på foråret fik FCK desuden to straffespark mod Sønderjyske, som også skabte stor debat, og dommeren indrømmede efterfølgende, at de ikke skulle have været dømt.

- Jeg prøver at se objektivt på det. Jeg synes, at det fylder for meget, indleder Rasmus Falk.

- Generelt skal der strammes op, for et er, at der skal tjekkes tre-fire kendelser, og rytmen bliver ødelagt, men vi får alligevel ikke de rigtige kendelser, som alle er interesserede i.

FCK-træner Jess Thorup mener også, at der skal evalueres på videodommersystemet.

- Lige nu er jeg i følelsernes vold, men jeg vil sige, at de sidste 15 minutter gik alt for meget med at kigge VAR, siger Thorup.

Han forstår ikke, hvorfor Wilczeks mål blev annulleret.

- Ingen spillere brokkede sig. Bolden ramte Slimane på hånden, før den røg hen på Jonas Winds hånd. Jeg ved godt, at VAR er nyt, men i dag synes jeg, at det gik ud over os.

- Det er ikke en topkamp værdig, at man skal kigge så meget VAR. Jeg synes, at dommeren skal stole mere på sine egne kendelser, og vi skal snakke om grænsen for, hvor meget vi skal bruge VAR. Det er en proces, som alle skal lære af, siger Thorup.

Med nederlaget til Brøndby er FCK syv point efter ærkerivalen fra den københavnske vestegn.