FCK-anfører: Vores præstationer har været uacceptable

- Det eneste, der er i vores hoveder lige nu, er at vinde kampen på søndag. Det er ikke acceptabelt, at vi forsætter med at spille kampe, hvor vi ikke vinder, siger Carlos Zeca til FCK's hjemmeside.

FCK har lidt et alvorligt knæk i formkurven og er nu uden sejr i fem ligakampe.

AGF er i bedre stand og kommer til hovedstaden efter en 3-0-sejr hjemme over de nykårede mestre fra FC Midtjylland.

- AGF er nu vores direkte modstander, og de er lige bag efter os.

- Derfor er tre point også vigtige, så vi holder afstand og sikrer os den andenplads, som vi som minimum skal have, nu hvor mesterskabet er væk, siger Carlos Zeca.

Selv om FCK er under pres, når holdet byder AGF velkommen, er anføreren fortrøstningsfuld.

- Det plejer at bringe det bedste frem i os, og det har vi brug for, siger Carlos Zeca.

FCK ligger på andenpladsen i Superligaen med 62 point.

På tredjepladsen ligger AGF med 60 point.

AGF-cheftræner David Nielsen siger, at holdet skal gøre, som det har gjort igennem hele sæsonen, og angribe kampene.

Det gav også pote, da AGF senest mødte FCK for to uger siden.

Dengang vandt AGF 1-0 hjemme på Ceres Park, hvilket gav holdet den første sejr over FCK siden 2009.

- Vi kan bruge den til, at vi fik FCK i en rigtig god forfatning. Jeg synes, de spillede godt mod os. De kan dominere kampene, så det handler for os om at være intense nok til at stoppe dem.

- Det viste vi, at vi var i stand, og det skal vi gøre igen, siger David Nielsen til klubbens hjemmeside.

AGF øjner medaljer for første gang i mange år.

Aarhusianerne vandt senest medaljer i 1997, hvor klubben fik bronze i Superligaen.