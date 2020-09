FCK anbefaler at udskyde derby efter nye coronatiltag

Sådan lyder det fra FCK, efter at regeringen tirsdag varslede en række skærpede coronarestriktioner.

Det kommende derby mellem FCK og Brøndby, der lige nu står til at blive spillet søndag, bør udskydes til et andet tidspunkt.

De nye tiltag betyder, at klubber i en række kommuner i hovedstadsområdet nu igen kun må lukke i alt 500 personer ind på stadion til en kamp.

Alle klubber i Superligaen haft ellers på det seneste haft mulighed for at lukke personer ind i sektioner med 500 tilskuere i hver. Det betyder, at nogle hold har kunnet lukke flere tusinde personer ind på stadion.

- Vi står nu med 12.000 tilskuere, der ikke kan komme ind og se kampen under ordnede forhold, men i stedet vil finde alternativer, hvor vi ikke har indflydelse på, om det afvikles korrekt med afstand, hygiejne og smittesporing.

- En afvikling med kun 500 personer på stadion har ligeledes store økonomiske og sportslige konsekvenser. Vi mener bestemt, at det er muligt at finde en alternativ dato til kampen på den anden side af det midlertidige stop for tilskuere, og vi har anvist forskellige løsningsmodeller til Divisionsforeningen, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen på FCK's hjemmeside.

Ritzau har været i kontakt med Brøndbys kommunikationsafdeling, som dog ikke ønsker at kommentere FCK's ønske om at flytte kampen. Klubben henviser i stedet til Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Han er dog ikke meget mere meddelsom.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning fra FC København. Men ellers har jeg ingen kommentarer. Vi kan og vil ikke kommentere på turneringsplanlægning, medmindre vi har lavet den, siger Claus Thomsen.

Det er lokale stigninger i antallet af coronasmittede, der har fået regeringen til at stramme skruen i en række kommuner.