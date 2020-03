FCK afvikler fodboldkampe uden tilskuere

FC Københavns kommende hjemmekampe vil blive afviklet som planlagt, men uden tilskuere.

Det meddeler den danske fodboldklub på sin hjemmeside.

Udmeldingen kommer, efter at danske sundhedsmyndigheder har opfordret alle arrangører af begivenheder med over 1000 mennesker til at udsætte eller aflyse arrangementerne frem til slutningen af marts.