FCK afværger stort AGF-comeback i nyt superligadrama

FC København vandt for anden runde i træk med ét mål over AGF i endnu en højdramatisk superligaduel.

AGF tog dog skeen i den anden hånd i anden halvleg og var uhyre tæt på et comeback. Til sidst kunne FCK dog ånde lettet op og fejre sejren og et stort skridt mod som minimum at sikre tredjepladsen.

FCK er efter 28 runder nummer tre med fire point op til andenpladsen Brøndby, mens der er seks point ned til AGF på fjerdepladsen.

Værterne var denne gang uden profiler som Lukas Lerager, Carlos Zeca, Nicolai Boilesen og Rasmus Falk, mens AGF kunne glæde sig over at have anfører og topscorer Patrick Mortensen tilbage.

AGF kom aggressivt fra land og pressede FCK, men efter syv minutter punkterede værterne aarhusianernes gode start.

Kamil Wilczek kom nemlig først på bolden efter et indlæg fra Viktor Fischer, og så prikkede Wilczek FCK foran 1-0 til stor glæde for de omkring 10.300 tilskuere på lægterne.

AGF virkede til at falde helt sammen efter FCK's mål, og gæsterne fik slet ikke skabt noget mod en FCK-defensiv, som stod strålende.

FCK virkede samtidigt skarp i sit pres og i sine afleveringer, og derfor var det ganske fortjent, at Victor Nelsson kunne heade FCK på 2-0 efter 17 minutter.

Det blev endnu bedre for københavnerne, da landsholdsspiller Jonas Wind omsatte et straffespark til pauseføringen 3-0.

Der skulle alvorlige ændringer til for AGF, og det lykkedes aarhusianerne at komme bedre med, selv om David Nielsen ikke skiftede ud på sit hold.

AGF fik endelig gang i sit spil på FCK's halvdel, og det kastede flere dødbolde af sig, og det blev særdeles farligt.

På to hjørnespark sendte højrebacken Kevin Diks nemlig AGF på 1-3 og 2-3 i det 57. og 67. minut, og så levede kampen for alvor.

FCK'erne virkede skræmte, og de fik slet ikke gang i eget spil. Derfor generobrede AGF hurtigt bolden ved boldtab, og det pressede FCK langt tilbage.

AGF fik flere dødbolde mod slutningen af kampen, og selv keeper Kamil Grabara gik med frem. Men skarpheden udeblev, og så vandt FCK.