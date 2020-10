FCK: Solbakken har valgt tavshed - der er ingen konflikt

Et ikon i klubben er nu fortid, men der er ingen konflikt eller sure miner mellem Solbakken og klubben, fastslår bestyrelsesformand Bo Rygaard på et pressemøde i Parken.

- Jeg kan 100 procent afvise, at der er en konflikt, siger Bo Rygaard.

Ståle Solbakken har ikke selv udtalt sig, efter han er blevet fyret. Heller ikke på klubbens hjemmeside.

- Man skal ikke lægge andet i det, end at Ståle ikke havde lyst til at sige noget, siger bestyrelsesformanden, der selv viderebragte fyringen til Solbakken.

- Selvfølgelig blev han ked af det, men han er super professionel og har været i miljøet i mange år, og han er robust nok til at have taget det rigtig fint, siger Rygaard.

FC København begrunder fyringen med et 2020, der resultatmæssigt har været "usædvanligt, utilfredsstillende og langt væk fra vores ambitionsniveau", som Bo Rygaard selv beskriver det.

FC København har præsteret meget under vanligt niveau i Superligaen, og klubben røg samtidig ud i sidste runde inden gruppespillet i Europa League efter et nederlag hjemme til kroatiske Rijeka.

Men der skulle gå over en uge mere, inden Ståle Solbakken blev fyret.

- Og hvorfor nu? Vi er ikke en fodboldklub eller en ledelse, der i affekt fyrer en cheftræner af Ståles kaliber, fordi vi ikke går videre i Europa. Vi har taget beslutningen i denne uge, siger Bo Rygaard.

- Jeg havde været død ked af, hvis det var sket dagen efter FCN-kampen (som blev spillet i søndags red.), hvis vi havde tabt den, og fået skudt i skoene, at vi havde handlet i affekt. Det her er et udtryk for, at vi har tænkt os rigtig godt om, tilføjer bestyrelsesformanden.

Han fortæller, at FC København løbende får henvendelser fra mulige trænere, men arvtageren er endnu ikke fundet.

- Når vi ikke præsenterer en ny cheftræner i dag, så har det noget med værdier at gøre. Hvis vi havde haft konflikt, havde det været noget andet.

- Vi kunne ikke finde på at gå ud og afsøge markedet, før vi havde en afklaring med Ståle.

Om den forestående jagt på en ny cheftræner siger bestyrelsesformanden:

- Vi kommer til at arbejde systematisk og professionelt på det, mens vi passer hverdagen og spiller en masse superligakampe.

Indtil en ny cheftræner er fundet, er U19-træner og tidligere anfører Hjalte Bo Nørregaard midlertidig træner, mens en anden tidligere FCK-anfører i skikkelse af William Kvist bliver midlertidig sportslig leder i klubben