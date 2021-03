FCK: Daramy bestod test før han udgik med hovedskade

Den driblestærke teenager spillede videre, men 12 minutter senere lagde han sig på græsset.

Han blev tilset af lægerne og sendt tilbage på banen, men efter tre minutter blev ubehaget for stort for Daramy, der igen lagde sig og blev eskorteret fra banen af FCK's lægestab.

FC Københavns kommunikationsafdeling oplyser efter kampen, at Daramy bestod en test for hjernerystelse på sidelinjen.

Der var ingen tegn på hjernerystelse, og derfor blev han sendt tilbage på banen, lyder det.

Men det 19-årige stortalent havde en bule i baghovedet og fik hovedpine. Han var dog med i omklædningsrummet efter kampen.

FCK-træner Jess Thorup kunne fornemme, at Daramy ikke var helt på toppen.

- Han lagde sig første gang ned og sagde: "Jeg har bare brug for luft". Der sagde det mig, at der var et eller andet galt, og desværre måtte vi tage ham ud. Jeg synes ellers, at han havde fået en fin start og trænet godt, siger han.

Jess Thorup overlod det til FC Københavns lægestab at vurdere, om Daramy skulle tilbage på banen.

- Det er en vurdering fra vores doktor, som havde en snak med ham og sagde, at han kunne spille videre. Det blander jeg mig overhovedet ikke i, siger Jess Thorup.

Mohamed Daramy har spillet 17 kampe i Superligaen og en enkelt i pokalturneringen i indeværende sæson. I dem har han scoret tre gange.

Daramy var blot 16 år, da han fik debut for københavnerne i 2018.