FC Nordsjælland ydmyger Horsens i udsat forårspremiere

Med tre dages forsinkelse fik FC Nordsjælland onsdag aften en fantastisk start på forårssæsonen i 3F Superligaen, da det blev til en overbevisende 6-0-sejr over AC Horsens.

Opgøret skulle efter planen være spillet i søndags, men kraftig vind gjorde, at forårspremieren blev udskudt af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdagens tilskuere på Right to Dream Park gik ikke forgæves.