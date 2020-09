FC Nordsjælland-træner jubler over Essien-tilgang

Han har vundet Champions League, han har vundet Premier League og han har spillet med ved to VM-slutrunder.

Det mener klubbens cheftræner Flemming Pedersen, der ikke kan lære sine spillere det samme, som Essien selv kan, når den tidligere Chelsea-midtbanespiller deltager som spiller i træningspassene i Farum.

- Michael Essien er ikke uddannet endnu, men han har en masse 'tavs viden', som vi kalder det. Når han spiller med og bevæger sig på banen, så dirigerer han helt naturligt med vores spillere, og de får en masse input. Det kan vi ikke gøre som trænere, så der ligger en stor forskel der, siger Flemming Pedersen.

Essien er kommet til FCN på en aftale for den nuværende sæson, og det er en tilføjelse til trænerstaben, som FCN har været på udkig efter.

- Vi har hele tiden kigget efter en tidligere professionel spiller til trænerstaben, for det er vigtigt, vi har en, som har prøvet det på egen krop, siger FCN-træneren og tilføjer om den tidligere hårdtslående midtbanespiller:

- Han vil kunne gå ind at træne nærkampsdueller, for det handler ikke kun om at være fysisk stærk. Der er også timing og teknik i det, så der vil han være til stor gavn, og generelt skal han bidrage med en masse små forbedringer til spillerne.

FCN-midtbanespilleren Magnus Kofod har indtil nu set store perspektiver i, at Michael Essien træner med, for Superligaens yngste trup har godt af noget erfaring.

- Han har en masse erfaring, som vi kan lære en hel masse af - specielt når vi er så ung en trup, som vi er. Han kan forklare mere dybdegående, hvor vi kan forbedre os end nogle af vores trænere, så det er dejligt at have ham med, siger Magnus Kofod.

Essien var søndag med til sin første FCN-kamp, der endte med et 2-3-nederlag til Brøndby.