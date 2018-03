FC Nordsjælland-træner angriber guldmedaljerne

Det mener FCN-træner Kasper Hjulmand, efter hans unge hold var tæt på at vinde alle tre point mod FC Midtjylland i Alka Superligaen, men på trods af et stort pres sidst i kampen måtte nøjes med 1-1.

Selv om det unge FCN-hold har syv point op til FC Midtjylland og potentielt endnu længere op til Brøndby, så forbereder FCN sig på guldjagt, når slutspillet starter.

- Vi går til angreb på det, der er foran os. Det går ud på at forbedre sin position, og vi går efter guld så hurtigt som muligt. Men om det bliver i år eller om et år, ved jeg ikke, siger Kasper Hjulmand.

- Vi har ikke den største chance for at vinde guld i år, men vi går efter at vinde den næste kamp, siger Kasper Hjulmand, der har sigtekornet indstillet mod næste søndags opgør mod FC Helsingør.

Slutspillet byder på flere indbyrdes opgør, hvor de forskellige tophold møder hinanden flere gange.

Der vil være rig mulighed for at vinde point på sine nærmeste konkurrenter, og Kasper Hjulmand forudser et spændende slutspil.

- Der kommer til at ske mange sjove ting i slutspillet. Jeg tror, at alle hold kommer til at tage point fra hinanden, siger Kasper Hjulmand.

- Særligt FCK bliver stærke, og holdet kommer ikke til at tabe mange flere kampe. AaB skal nok også gøre det godt, siger Kasper Hjulmand.

Det unge FCN-hold var tættest på sejren i søndagens opgør mod FC Midtjylland, men der er plads til yderligere udvikling, mener FCN-træneren.

- Vi skal arbejde på at blive mindre forudsigelige, men der tegner sig et billede af et hold, der er ved at blomstre frem, siger Kasper Hjulmand.

FCN er fortsat placeret på tredjepladsen i Alka Superligaen med 50 point for 25 kampe.