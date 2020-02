FC Nordsjælland sælger teenager til Sampdoria

FC Nordsjælland har solgt den 19-årige offensivspiller Mikkel Damsgaard til Sampdoria i den italienske Serie A.

Skiftet træder i kraft til sommer. Det oplyser FCN på sin hjemmeside.

- Det har været en fantastisk proces mellem klubberne og mig selv i det her forløb, og den sætter jeg stor pris på, siger Mikkel Damsgaard til klubbens hjemmeside.

- Min fremtid er nu på plads, og jeg ved, at jeg til sommer skal til en klub, som rigtig gerne vil have mig, og som jeg fik bekræftet alle de gode indtryk omkring, da jeg besøgte dem, siger han.

Mikkel Damsgaard kalder Sampdoria for en spændende klub, men ser inden sommerskiftet frem til at spille sæsonen færdig i FCN.

- Det betyder meget for mig at kunne slutte ordentligt af og vise, hvor meget denne her klub betyder for mig.

- Jeg elsker fodbold, og jeg glæder mig til at kunne spille endnu flere kampe og længere tid i den klub, som jeg har nydt at spille i, lige siden jeg kom til som dreng, siger han.

Mikkel Damsgaard har trods sin unge alder allerede spillet 77 kampe siden debuten for FCN i sensommeren 2017.

FCN-sportschef Jan Laursen fortæller, at Mikkel Damsgaard sammen med sin familie kunne træffe beslutningen uden noget tidspres.

- Vi er privilegerede over at have Mikkel til rådighed i hele den meget vigtige forårssæson, der starter i næste uge, hvilket har været en vigtig prioritet for os i forhandlingerne.

- Sommerskiftet giver også en fantastisk mulighed for, at både han og vi får tid til at forberede os godt på, hvad fremtiden bringer efter sommeren, siger sportschefen.