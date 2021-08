FC Nordsjælland sælger målmand til hollandsk klub

FC Nordsjælland har mistet sin førstemålmand.

Superligaklubben skriver således på sin hjemmeside, at Peter Vindahl Jensen er blevet solgt til AZ Alkmaar.

Han har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025, meddeler hollænderne på deres hjemmeside.

Tilbuddet fra den hollandske topklub kunne han ikke sige nej til.

- Jeg har været utrolig glad for min tid i FC Nordsjælland, og det er jeg stadigvæk den dag i dag. Men efter 6,5 år i klubben føler jeg, at jeg er klar til at prøve noget nyt og udfordre mig selv.

- Den hollandske liga er lidt bedre end den danske, og skiftet vil give mig muligheden for at udvikle mig mest muligt i nye omgivelser, som jeg føler, jeg har brug for.

- Da AZ Alkmaar kom på banen, var det derfor svært at sige nej. Det er en stor klub, som er i en god udvikling, og jeg er glad for, at klubberne kunne finde hinanden, siger han til klubbens hjemmeside.

Mikkel Hemmersam, der er sportsdirektør i Farum-klubben, peger på, at målmanden med skiftet har opnået et af de mål, han havde sat sig.

- Han har forudsætningerne til at nå langt, og nu får han muligheden for at tage det næste skridt og prøve kræfter med en ny liga, der er skridtet op fra den danske, og med europæisk fodbold.

- Vi glæder os på Peters vegne, men vi er også klar over, at han efterlader sig et hul i vores trup på målmandspositionen. Det forventer vi at lukke i den nærmeste fremtid, siger sportsdirektøren.

23-årige Vindahl vogtede målet for nordsjællænderne, da holdet i fredags slog Brøndby 1-0 på udebane. Efter kampen var han tydeligt følelsesladet, da han var klar over, at det kunne være den sidste kamp for klubben.

Han nåede at spille 55 officielle kampe for FC Nordsjælland.